В Україні вже 450 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 746

“За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 316, медпрацівників — 519)”, — повідомив Степанов.

Також за останню добу:

— госпіталізовано — 1 470 осіб;

— летальних випадків — 187;

— одужало — 8 685 осіб;

— здійснено тестувань за добу — 82 327 (в т.ч. методом ПЛР — 51 258, методом ІФА — 31 069).

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло — 450 934 особи;

◾ одужало — 204 229 осіб;

◾ летальних випадків — 8 312;

◾проведено ПЛР-тестувань — 3 572 433.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях”, — повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

“Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні”, — додав він.

Степанов нагадав, що дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. “Бережіть себе та рідних”, — резюмував він.

Напередодні Степанов заявив, що МОЗ України очікує 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу найближчими днями.

Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.