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В Україні вже 450 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 746

В Україні вже 450 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 746

Київ • УНН

 • 37461 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні на ранок 7 листопада зафіксовано вже 450 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 10,7 тис., що є абсолютним антирекордом для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

“За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 316, медпрацівників — 519)”, — повідомив Степанов.

Також за останню добу:

— госпіталізовано — 1 470 осіб;
— летальних випадків — 187;
— одужало — 8 685 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 82 327 (в т.ч. методом ПЛР — 51 258, методом ІФА — 31 069).

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло — 450 934 особи;
◾ одужало — 204 229 осіб;
◾ летальних випадків — 8 312;
◾проведено ПЛР-тестувань — 3 572 433.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях”, — повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 43 229 випадків;
  • Вінницька область — 12 216 випадків;
  • Волинська область — 15 795 випадків;
  • Дніпропетровська область — 17 446 випадків;
  • Донецька область — 13 546 випадків;
  • Житомирська область — 17 791 випадок;
  • Закарпатська область — 16 670 випадків;
  • Запорізька область — 12 734 випадки;
  • Івано-Франківська область — 23 561 випадок;
  • Київська область — 19 274 випадки;
  • Кіровоградська область — 3 018 випадків;
  • Луганська область — 4 345 випадків;
  • Львівська область — 32 982 випадки;
  • Миколаївська область — 9 949 випадків;
  • Одеська область — 27 894 випадки;
  • Полтавська область — 11 699 випадків;
  • Рівненська область — 21 403 випадки;
  • Сумська область — 14 103 випадки;
  • Тернопільська область — 21 907 випадків;
  • Харківська область — 42 139 випадків;
  • Херсонська область — 5 249 випадків;
  • Хмельницька область — 19 017 випадків;
  • Черкаська область — 10 461 випадок;
  • Чернівецька область — 24 559 випадків;
  • Чернігівська область — 9 947 випадків.

“Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні”, — додав він.

Степанов нагадав, що дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. “Бережіть себе та рідних”, — резюмував він.

Напередодні Степанов заявив, що МОЗ України очікує 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу найближчими днями.

Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.

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