В Україні вже 450 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 10 746

“За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 316, медпрацівників — 519)”, — повідомив Степанов.
Також за останню добу:
— госпіталізовано — 1 470 осіб;
— летальних випадків — 187;
— одужало — 8 685 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 82 327 (в т.ч. методом ПЛР — 51 258, методом ІФА — 31 069).
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло — 450 934 особи;
◾ одужало — 204 229 осіб;
◾ летальних випадків — 8 312;
◾проведено ПЛР-тестувань — 3 572 433.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях”, — повідомив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 43 229 випадків;
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- Вінницька область — 12 216 випадків;
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- Волинська область — 15 795 випадків;
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- Дніпропетровська область — 17 446 випадків;
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- Донецька область — 13 546 випадків;
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- Житомирська область — 17 791 випадок;
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- Закарпатська область — 16 670 випадків;
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- Запорізька область — 12 734 випадки;
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- Івано-Франківська область — 23 561 випадок;
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- Київська область — 19 274 випадки;
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- Кіровоградська область — 3 018 випадків;
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- Луганська область — 4 345 випадків;
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- Львівська область — 32 982 випадки;
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- Миколаївська область — 9 949 випадків;
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- Одеська область — 27 894 випадки;
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- Полтавська область — 11 699 випадків;
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- Рівненська область — 21 403 випадки;
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- Сумська область — 14 103 випадки;
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- Тернопільська область — 21 907 випадків;
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- Харківська область — 42 139 випадків;
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- Херсонська область — 5 249 випадків;
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- Хмельницька область — 19 017 випадків;
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- Черкаська область — 10 461 випадок;
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- Чернівецька область — 24 559 випадків;
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- Чернігівська область — 9 947 випадків.
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“Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні”, — додав він.
Степанов нагадав, що дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. “Бережіть себе та рідних”, — резюмував він.
Напередодні Степанов заявив, що МОЗ України очікує 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу найближчими днями.