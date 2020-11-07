В Украине уже 450 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 10 746

“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)”, — сообщил Степанов.

Также за последние сутки:

— госпитализированы — 1470 человек;

— летальных случаев — 187;

— выздоровели — 8685 человек;

— осуществлено тестирований за сутки — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069).

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело — 450 934 человека;

◾ выздоровели — 204 229 человек;

◾ летальных случаев — 8 312;

◾проведено ПЦР-тестов — 3 572 433.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

“Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют”, — добавил он.

Степанов напомнил, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером — спасает жизнь. “Берегите себя и близких”, — резюмировал он.

Накануне Степанов заявил, что Минздрав Украины ожидает 10 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки в ближайшие дни.

Ранее Степанов заявил, что в Украине через неделю начнут вводить карантин выходного дня. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна не будет, а карантин выходного дня еще обсуждается.

Добавим, что в “красной” зоны карантина попали 13 областных центров.