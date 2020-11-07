В Украине уже 450 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 10 746

“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)”, — сообщил Степанов.
Также за последние сутки:
— госпитализированы — 1470 человек;
— летальных случаев — 187;
— выздоровели — 8685 человек;
— осуществлено тестирований за сутки — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069).
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело — 450 934 человека;
◾ выздоровели — 204 229 человек;
◾ летальных случаев — 8 312;
◾проведено ПЦР-тестов — 3 572 433.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях”, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- м. Киев — 43229 случаев;
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- Винницкая область — 12 216 случаев;
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- Волынская область — 15 795 случаев;
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- Днепропетровская область — 17 446 случаев;
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- Донецкая область — 13 546 случаев;
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- Житомирская область — 17 791 случай;
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- Закарпатская область — 16 670 случаев;
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- Запорожская область — 12 734 случая;
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- Ивано-Франковская область — 23 561 случай;
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- Киевская область — 19274 случаи;
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- Кировоградская область — 3018 случаев;
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- Луганская область — 4345 случаев;
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- Львовская область — 32 982 случая;
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- Николаевская область — 9949 случаев;
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- Одесская область — 27894 случаи;
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- Полтавская область — 11 699 случаев;
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- Ровенская область — 21 403 случая;
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- Сумская область — 14 103 случая;
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- Тернопольская область — 21 907 случаев;
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- Харьковская область — 42 139 случаев;
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- Херсонская область — 5249 случаев;
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- Хмельницкая область — 19 017 случаев;
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- Черкасская область — 10 461 случай;
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- Черновицкая область — 24 559 случаев;
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- Черниговская область — 9947 случаев.
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“Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют”, — добавил он.
Степанов напомнил, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером — спасает жизнь. “Берегите себя и близких”, — резюмировал он.
Накануне Степанов заявил, что Минздрав Украины ожидает 10 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки в ближайшие дни.