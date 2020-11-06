Степанов спрогнозував 10 тис. хворих коронавірусом за добу

“Ми намагалися знайти баланс і, мені здається, нам це вдалося, на певному періоді, за рахунок адаптивного карантину. Враховуючи ураганні темпи розповсюдження коронавірусу в Європі та Україні, а я думаю, що ми найближчими днями перейдемо позначку в 10 тисяч (інфікованих за добу — ред.). Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня і, загальну, помаранчеву зону з чіткими обмеженнями роботи певних закладів по часу або інші якісь речі. Але не вбиваючи окремі сектори бізнесу. Перш за все — малий та середній бізнес”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, що станом на 6 листопада, в Україні вже 440 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 721.

Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.