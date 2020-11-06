Степанов спрогнозував 10 тис. хворих коронавірусом за добу

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Найближчими днями очікується 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, а також “жорсткий карантин вихідного дня”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоровя Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми намагалися знайти баланс і, мені здається, нам це вдалося, на певному періоді, за рахунок адаптивного карантину. Враховуючи ураганні темпи розповсюдження коронавірусу в Європі та Україні, а я думаю, що ми найближчими днями перейдемо позначку в 10 тисяч (інфікованих за добу — ред.). Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня і, загальну, помаранчеву зону з чіткими обмеженнями роботи певних закладів по часу або інші якісь речі. Але не вбиваючи окремі сектори бізнесу. Перш за все — малий та середній бізнес”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, що станом на 6 листопада, в Україні вже 440 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 721.

Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну не буде, а карантин вихідного дня ще обговорюється.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.

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