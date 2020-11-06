Степанов спрогнозировал 10 тыс. больных коронавирусом за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В ближайшие дни ожидается 10 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки, а также "жесткий карантин выходного дня". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Мы пытались найти баланс и, мне кажется, нам это удалось, на определенном периоде за счет адаптивного карантина. Учитывая ураганные темпы распространения коронавируса в Европе и Украине, а я думаю, что мы в ближайшие дни перейдем отметку в 10 тысяч (инфицированных за сутки — ред.). Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня и, общую, оранжевую зону с четкими ограничениями работы определенных заведений по времени или другие какие-то вещи. Но не убивая отдельные сектора бизнеса. Прежде всего — малый и средний бизнес”, — сказал Степанов.
Напомним, что по состоянию на 6 ноября, в Украине уже 440 тыс. Случаев COVID-19, за сутки — 9721.
Ранее Степанов заявил, что в Украине через неделю начнут вводить карантин выходного дня. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна не будет, а карантин выходного дня еще обсуждается.
Добавим, что в “красную” зону карантина попали 13 областных центров.