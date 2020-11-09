В Украине уже 469 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 687
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321)", - сообщил глава Минздрава.
По словам Степанова, также за последние сутки:
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- госпитализированы - 1100 человек;
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- летальных случаев - 115;
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- выздоровели - 2277 человек;
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- осуществлено тестирований в сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34 393, методом ИФА - 6721).
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За все время пандемии в Украине
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- заболело - 469 018 человек;
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- выздоровели - 209 143 человека;
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- летальных исходов - 8565;
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- проведение ПЦР-тестов - 3648292.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях", - добавил он.
Количество заболеваний в регионах:
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- город Киев - 44920 случаев;
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- Винницкая область - 12 566 случаев;
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- Волынская область - 16 436 случаев;
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- Днепропетровская область - 17 965 случаев;
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- Донецкая область - 14 190 случаев;
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- Житомирская область - 18 970 случаев;
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- Закарпатская область - 17 192 случая;
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- Запорожская область - 14 105 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
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- Киевская область - 20 410 случаев;
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- Кировоградская область - 3142 случая;
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- Луганская область - 4539 случаев;
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- Львовская область - 33 754 случая;
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- Николаевская область - 10 559 случаев;
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- Одесская область - 28 728 случаев;
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- Полтавская область - 12 204 случая;
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- Ровенская область - 22 140 случаев;
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- Сумская область - 14 863 случая;
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- Тернопольская область - 22 216 случаев;
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- Харьковская область - 43 930 случаев;
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- Херсонская область - 5558 случаев;
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- Хмельницкая область - 19 839 случаев;
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- Черкасская область - 10 723 случая;
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- Черновицкая область - 25 411 случаев;
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- Черниговская область - 10 164 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.