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В Украине уже 469 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 687

Киев  •  УНН

 • 17092 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321)", - сообщил глава Минздрава.

По словам Степанова, также за последние сутки:

  • госпитализированы - 1100 человек;
  • летальных случаев - 115;
  • выздоровели - 2277 человек;
  • осуществлено тестирований в сутки - 41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34 393, методом ИФА - 6721).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 469 018 человек;
  • выздоровели - 209 143 человека;
  • летальных исходов - 8565;
  • проведение ПЦР-тестов - 3648292.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях", - добавил он.

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев - 44920 случаев;
  • Винницкая область - 12 566 случаев;
  • Волынская область - 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 965 случаев;
  • Донецкая область - 14 190 случаев;
  • Житомирская область - 18 970 случаев;
  • Закарпатская область - 17 192 случая;
  • Запорожская область - 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
  • Киевская область - 20 410 случаев;
  • Кировоградская область - 3142 случая;
  • Луганская область - 4539 случаев;
  • Львовская область - 33 754 случая;
  • Николаевская область - 10 559 случаев;
  • Одесская область - 28 728 случаев;
  • Полтавская область - 12 204 случая;
  • Ровенская область - 22 140 случаев;
  • Сумская область - 14 863 случая;
  • Тернопольская область - 22 216 случаев;
  • Харьковская область - 43 930 случаев;
  • Херсонская область - 5558 случаев;
  • Хмельницкая область - 19 839 случаев;
  • Черкасская область - 10 723 случая;
  • Черновицкая область - 25 411 случаев;
  • Черниговская область - 10 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

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