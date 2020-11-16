Україна зробила правильно: Зеленський дав оцінку "карантину вихідного дня"

На нараді Зеленському, якого днями госпіталізували до "Феофанії" через захворювання на коронавірус і який працює через відеозв'язок, назвали цифри, що стосуються локдауну вихідного дня.

"Карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю — на 27%", - цитує секретаря РНБО Олексія Данілов пресслужба ОП.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков запевнили, що на вихідних "всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів" в основному були зачинені. Вказали і на складнощі в окремих областях у цьому плані з продовольчими ринками.

“Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми — це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям”, — наголосив Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба.

При цьому Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через "карантин вихідного дня".

Додамо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.