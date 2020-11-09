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У Зеленського діагностували COVID-19

У Зеленського діагностували COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він сам написав у Telegram-каналі, передає УНН.

“Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре”, - написав Глава держави.

Він пообіцяв ізолюватися і продовжити працювати.

“Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних.

Як повідомляв УНН, у червні на коронавірусну хворобу перехворіла дружина Президента, Олена Зеленська.

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