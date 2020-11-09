У Зеленского диагностировали COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сам написал в Telegram-канале, передает УНН.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", - написал Глава государства.
Он пообещал изолироваться и продолжить работать.
"Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо", - добавил Зеленский.
Напомним, в Украине по состоянию на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.
Как сообщал УНН, в июне коронавирусной болезнью переболела жена Президента, Елена Зеленская.