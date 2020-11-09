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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 30209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 53970 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114019 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91753 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102909 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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У Зеленского диагностировали COVID-19

У Зеленского диагностировали COVID-19

Киев  •  УНН

 • 29430 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сам написал в Telegram-канале, передает УНН.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", - написал Глава государства.

Он пообещал изолироваться и продолжить работать.

"Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо", - добавил Зеленский.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.

Как сообщал УНН, в июне коронавирусной болезнью переболела жена Президента, Елена Зеленская.

Украинские Национальные Новости

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