Олена Зеленська розповіла, як перехворіла на COVID-19

“Мій перший допис після довгої паузи. Паузи, пов'язаної із захворюванням на COVID-19. Та про що б він не був, здогадуюся, що є питання, яке цікавить вас найбільше: як це – перенести коронавірусну хворобу? Спробую відповісти. Тому, хто досі не вірить, що я хворіла, і вважає мою хворобу дивним піаром - вам, на жаль, буде нецікаво. Звістка про хворобу стала для мене повною несподіванкою. Не було жодних симптомів. Просто черговий тест виявився позитивним. Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня. Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу”, - написала Олена Зеленська.

Вона зазначила, що поки антитіла в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але це не є аксіомою, тому що вірус нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі.

“Одразу передбачаю наступне запитання: дитина також хворіла? Так. Коли я була “на піку” хвороби (мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель), ми дізналися, що мій семирічний Кирилл також має позитивний результат тесту. Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою. Авжеж, я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури”, - розповіла перша леді.

Вона зазначила, що відтоді вони були в лікарні вдвох.

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“Чи було мені страшно, коли я дізналася, що захворіла? За себе – ні, більше турбувалася за близьких. І сильно переживала за здоров'я людей, з якими контактувала напередодні. Одразу всіх попередила про свій діагноз і дуже раділа, що ніхто з них не захворів. На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо”, - додала Олена Зеленська.

За її словами, всього вона перебувала в лікарні два тижні, а ще тиждень залишалася в лікарні з сином, в якого зберігався позитивний результат тесту на COVID-19.

“Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби. Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно. Взагалі все добре, що добре закінчується. Хвороба й відновлення після неї тривали понад місяць, але мені, мабуть, була необхідна ця несподівана пауза”, - сказала Зеленська.

Вона зазначила, що хоче подякувати лікарям та медсестрам за їх роботу.

“Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка “подарували” мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали. Тому благаю – не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися”, - додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, 12 червня Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени, а 26 червня сплинув 14-й день його самоізоляції.