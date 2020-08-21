Зеленський зізнався, що його син перехворів коронавірусом

“Скажу відверто, що COVID-19, якщо так можна, тут преса. Я не просто хочу вам сказати, що це за зараза, іншого слова немає. Захворіла моя дружина, і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні. І якщо діти переносять це як діти, я вважаю, більш-менш нормально, тільки температура, і всі батьки переймаються цим і дійсно хвилюються, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які, скажімо так, молоді, здорові, які займаються спортом. Тому я всім бажаю здоров’я і дуже всіх прошу бути обережними. Тому що, особливо зараз, люди перестали в принципі дотримуватись будь-яких карантинних заходів. Ніхто нічого не боїться. Повірте нашій сім’ї - ніхто не боїться - поки в тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що хвороба впродовж трьох тижнів виснажує.

“Особливо на початку другого тижня у людей відчуття, що вони вмирають”, - додав Президент.

Нагадаємо, 12 червня Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени, а 26 червня сплинув 14-й день його самоізоляції.