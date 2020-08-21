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Зеленский признался, что его сын переболел коронавирусом

Киев • УНН

 • 24302 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о COVID-19 у его жены и заявил, что его сын также переболел коронавирусом, добавив, что никто не боится болезни, пока кто-то из близких не заболеет. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

Зеленский признался, что его сын переболел коронавирусом

"Скажу откровенно, что COVID-19, если так можно, здесь пресса. Я не просто хочу вам сказать, что это за зараза, другого слова нет. Заболела моя жена, и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети, я считаю, более-менее нормально, только температура, и все родители занимаются этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, которые занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Потому что, особенно сейчас, люди перестали в принципе придерживаться любых карантинных мероприятий. Никто ничего не боится. Поверьте нашей семье - никто не боится - пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что болезнь в течение трех недель истощает.

"Особенно в начале второй недели у людей ощущение, что они умирают", - добавил Президент.

Напомним, 12 июня Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, а 26 июня истек 14-й день его самоизоляции.

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