Зеленский признался, что его сын переболел коронавирусом

"Скажу откровенно, что COVID-19, если так можно, здесь пресса. Я не просто хочу вам сказать, что это за зараза, другого слова нет. Заболела моя жена, и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети, я считаю, более-менее нормально, только температура, и все родители занимаются этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, которые занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Потому что, особенно сейчас, люди перестали в принципе придерживаться любых карантинных мероприятий. Никто ничего не боится. Поверьте нашей семье - никто не боится - пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что болезнь в течение трех недель истощает.

"Особенно в начале второй недели у людей ощущение, что они умирают", - добавил Президент.

Напомним, 12 июня Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, а 26 июня истек 14-й день его самоизоляции.