Елена Зеленская рассказала, как переболела COVID-19

"Мое первое сообщение после долгой паузы. Паузы, связанной с заболеванием COVID-19. О чем бы оно ни было, догадываюсь, что вопрос, который интересует вас больше всего: как это - перенести коронавирусную болезнь? Попробую ответить. Тому, кто до сих пор не верит, что я болела, и считает мою болезнь странным пиаром - вам, к сожалению, будет неинтересно. Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и должны иметь антитела к вирусу", - написала Елена Зеленская.

Она отметила, что пока антитела в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но это не является аксиомой, так как вирус нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем.

"Сразу предвижу следующий вопрос: ребенок также болела? Да. Когда я была "на пике" болезни (было три неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что мой семилетний Кирилл также имеет положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры", - рассказала первая леди.

Она отметила, что с тех пор они были в больнице вдвоем.

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"Было ли мне страшно, когда я узнала, что заболела? За себя - нет, больше беспокоилась за близких. И сильно переживала за здоровье людей, с которыми контактировала накануне. Сразу всех предупредила о своем диагнозе и очень радовалась, что никто из них не заболел. К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг", - добавила Елена Зеленская.

По ее словам, всего она находилась в больнице две недели, а еще неделю оставалась в больнице с сыном, у которого сохранялся положительный результат теста на COVID-19.

"Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости. Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно. Вообще все хорошо, что хорошо кончается. Болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца, но мне, видимо, была необходима эта неожиданная пауза", - сказала Зеленская.

Она отметила, что хочет поблагодарить врачей и медсестер за их работу.

"Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю - не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться", - добавила Елена Зеленская.

Напомним, 12 июня Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, а 26 июня истек 14-й день его самоизоляции.