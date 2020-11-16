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Украина сделала правильно: Зеленский дал оценку "карантину выходного дня"

Украина сделала правильно: Зеленский дал оценку "карантину выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 16023 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу "карантина выходного дня", против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг, ведь даже Всемирная организация здравоохранения говорит, что больше всего новых случаев заражения - на выходных. Об этом шла речь на совещании под председательством Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

На совещании Зеленскому, на днях госпитализированому в "Феофанию" из-за заболевания коронавирусом и работающему через видеосвязь, назвали цифры, касающиеся локдауна выходного дня.

"Карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинцами. В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%", - цитирует секретаря СНБО Алексея Данилов пресс-служба ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков заверили, что на выходных "все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений" в основном были закрыты. Указали и на сложности в отдельных областях в этом плане с продовольственными рынками.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходных фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

При этом Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за "карантина выходного дня".

Добавим, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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