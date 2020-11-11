Локдаун вихідного дня: що буде працювати

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Низка закладів, а також громадський транспорт продовжать працювати під час “карантину вихідного дня”. Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нас будуть працювати: торгівля продуктами харчування в магазинах, 60% торгівельної площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними товарами, кормами”, — сказав Степанов.

Також, зі слів міністра, будуть працювати:

  • всі заклади, які проводять діяльність із надання фінансових послуг,
  • фінансові установи, також дозволена діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей,
  • оператори поштового зв’язку,
  • заклади медичної практики, ветеринарної практики,
  • заправочні комплекси без зон харчування,
  • заклади з технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів.

“На вихідні залишається працювати транспорт без обмежень, будуть працювати всі магазини, які торгують продуктами харчування, будуть працювати автозаправочні станції, обмінні пункти, заклади харчування — виключно з торгівлі на виніс”, — зазначив міністр.

Він додав, готелі і готельні комплекси працюють, але виключно як заклади, що надають готельні послуги.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.

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