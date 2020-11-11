Локдаун выходного дня: что будет работать

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ряд учреждений, а также общественный транспорт продолжат работать во время "карантина выходного дня". Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас будут работать: торговля продуктами питания в магазинах, 60% торговой площади которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными товарами, кормами", - сказал Степанов.

Также, по словам министра, будут работать:

  • все учреждения, которые проводят деятельность по предоставлению финансовых услуг,
  • финансовые учреждения, также разрешена деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей,
  • операторы почтовой связи,
  • учреждения медицинской практики, ветеринарной практики,
  • заправочные комплексы без зон питания,
  • учреждения по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств.

"На выходных остается работать транспорт без ограничений, будут работать все магазины, которые торгуют продуктами питания, будут работать автозаправочные станции, обменные пункты, пункты питания - исключительно по торговле на вынос", - отметил министр.

Он добавил, гостиницы и гостиничные комплексы работают, но исключительно как учреждения, оказывающие гостиничные услуги.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

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