Зеленський розповів, як йому працюється на самоізоляції

“COVID-19, на жаль, не оминув і мене. Але почуваюся я досить добре", - повідомив Президент.

Він наголосив, що третій день перебуває на самоізоляції, але "я не ізолювався від роботи".

"Виконую свої обов'язки. Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі. Всі ці дні в онлайні в мене проходять наради, важливі дзвінки, перемовини та особисті, навіть отакі, теплі зустрічі”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Додамо, що прессекретар глави держави Юлія Мендель заявила, що наразі Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебувають у лікарні “Феофанія”, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією.