Зеленський розповів, як йому працюється на самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський почувається добре та продовжує виконувати свої обов'язки - "від роботи не ізолювався". Про це глава держави заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“COVID-19, на жаль, не оминув і мене. Але почуваюся я досить добре", - повідомив Президент.
Він наголосив, що третій день перебуває на самоізоляції, але "я не ізолювався від роботи".
"Виконую свої обов'язки. Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі. Всі ці дні в онлайні в мене проходять наради, важливі дзвінки, перемовини та особисті, навіть отакі, теплі зустрічі”, - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Додамо, що прессекретар глави держави Юлія Мендель заявила, що наразі Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебувають у лікарні “Феофанія”, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією.