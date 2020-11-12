Зеленский рассказал, как ему работается на самоизоляции

"COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую я достаточно хорошо ", - сообщил Президент.

Он отметил, что третий день находится на самоизоляции, но "не изолировался от работы".

"Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные звонки, переговоры и личные, даже вот такие, теплые встречи", - отметил Зеленский.

Напомним, что 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Добавим, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находятся в больнице "Феофания", ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией.