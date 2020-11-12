Зеленський та Єрмак з COVID-19 перебувають у лікарні: стала відома причина

"Зранку вийшло інтерв’ю радника керівника Офісу Михайла Подоляка, де він повідомив, що Президент України та керівник Офісу Президента перебувають у лікарні. Логістичні рішення приймалися доволі швидко, Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", - пояснила прессекретар.

З її слів, Президент та керівник Офісу вже провели звідти кілька нарад, там же ввечері у вівторок Президент спілкувався з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби. Ми просимо не маніпулювати інформацією", - підкреслила Мендель.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.

Згодом, голова Верховної Ради Дмитро Разумков пізніше також повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.