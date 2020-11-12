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Зеленский и Ермак с COVID-19 находятся в больнице: стала известна причина

Зеленский и Ермак с COVID-19 находятся в больнице: стала известна причина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находятся в больнице, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УНН.

"Утром вышло интервью советника руководителя Офиса Михаила Подоляка, где он сообщил, что Президент Украины и руководитель Офиса Президента находятся в больнице. Логистические решения принимались довольно быстро, Президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, Президент и руководитель Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник Президент общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Оба активны и имеют легкие симптомы болезни. Мы просим не манипулировать информацией", - подчеркнула Мендель.

Напомним, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Впоследствии, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков позже также сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.

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