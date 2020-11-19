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Шмыгаль посоветовал мэрам задуматься над усилением карантина

Шмыгаль посоветовал мэрам задуматься над усилением карантина

Киев  •  УНН

 • 17133 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 ноября провёл второе совещание с Ассоциацией городов Украины, на котором обсудил борьбу с распространением COVID-19 и вопрос наполнения местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

“Каждый из нас отвечает за жизнь и здоровье людей. Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации”, — отметил премьер-министр.

В частности, по информации пресс-службы, глава правительства “призвал городских голов соблюдать карантин „выходного дня“, ведь это единственная альтернатива локдауна”.

Он также сообщил, что “следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений”.

“Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы”, — отметил премьер-министр.

Шмыгаль также сообщил, что Правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койко кислородом и подчеркнул, что Правительство упростило все соответствующие процедуры. Премьер-министр также призвал руководителей городов наладить маршрутизацию перевозки пациентов с COVID-19, в свою очередь улучшит процесс перевозки кислородного оборудования.

Кроме того, по результатам совещания Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с органами местного самоуправления проработка вопроса мощностей электросетей вблизи больниц, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода.

Во время встречи глава правительства заслушал основные проблемы и предложения городских голов по улучшению функционирования органов местного самоуправления.

Как сообщал УНН, ранее Шмыгаль заявил, что “карантин выходного дня” могут признать форс-мажором.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу “карантина выходного дня”, против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг.

Так, с 11 ноября правительство ввело “карантин выходного дня” на три пары выходных до конца ноября — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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