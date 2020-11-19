В Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 1 531 особа;
-
- летальних випадків – 257 - рекордне значення;
-
- одужало – 7 400 осіб;
-
- здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 583 510 осіб;
-
- одужало – 266 479 осіб;
-
- летальних випадків – 10 369;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.
-
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
-
- місто Київ – 55 203 випадки;
-
- Вінницька область – 14 532 випадки;
-
- Волинська область – 20 150 випадків;
-
- Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
-
- Донецька область – 18 790 випадків;
-
- Житомирська область – 24 542 випадки;
-
- Закарпатська область – 20 463 випадки;
-
- Запорізька область – 21 481 випадок;
-
- Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
-
- Київська область – 27 347 випадків;
-
- Кіровоградська область – 3 931 випадок;
-
- Луганська область – 5 385 випадків;
-
- Львівська область – 39 229 випадків;
-
- Миколаївська область – 13 769 випадків;
-
- Одеська область – 35 440 випадків;
-
- Полтавська область – 16 935 випадків;
-
- Рівненська область – 26 442 випадки;
-
- Сумська область – 20 124 випадки;
-
- Тернопільська область – 24 552 випадки;
-
- Харківська область – 49 618 випадків;
-
- Херсонська область – 7 946 випадків;
-
- Хмельницька область – 24 485 випадків;
-
- Черкаська область – 15 759 випадків;
-
- Чернівецька область – 29 612 випадків;
-
- Чернігівська область – 12 656 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, у світі станом на ранок четверга, 19 листопада, COVID-19 захворіло вже 56,1 млн людей, з них одужало 36,1 млн. Кількість померлих зросла до 1,3 мільйона.
Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.