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В Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357

В Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357

Київ • УНН

 • 28961 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 531 особа;
  • летальних випадків – 257 - рекордне значення;
  • одужало – 7 400 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 583 510 осіб;
  • одужало – 266 479 осіб;
  • летальних випадків – 10 369;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - додав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 55 203 випадки;
  • Вінницька область – 14 532 випадки;
  • Волинська область – 20 150 випадків;
  • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
  • Донецька область – 18 790 випадків;
  • Житомирська область – 24 542 випадки;
  • Закарпатська область – 20 463 випадки;
  • Запорізька область – 21 481 випадок;
  • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
  • Київська область – 27 347 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 931 випадок;
  • Луганська область – 5 385 випадків;
  • Львівська область – 39 229 випадків;
  • Миколаївська область – 13 769 випадків;
  • Одеська область – 35 440 випадків;
  • Полтавська область – 16 935 випадків;
  • Рівненська область – 26 442 випадки;
  • Сумська область – 20 124 випадки;
  • Тернопільська область – 24 552 випадки;
  • Харківська область – 49 618 випадків;
  • Херсонська область – 7 946 випадків;
  • Хмельницька область – 24 485 випадків;
  • Черкаська область – 15 759 випадків;
  • Чернівецька область – 29 612 випадків;
  • Чернігівська область – 12 656 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, у світі станом на ранок четверга, 19 листопада, COVID-19 захворіло вже 56,1 млн людей, з них одужало 36,1 млн. Кількість померлих зросла до 1,3 мільйона.

Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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