В Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 13 357
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 ноября 2020 года. В частности, заболели 539 детей и 673 медработники", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1531 человек;
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- летальных случаев - 257 - рекордное число;
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- выздоровели - 7400 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 583 510 человек;
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- выздоровели - 266 479 человек;
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- летальных исходов - 10 369;
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- проведено ПЦР-тестов - 4062868.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- город Киев - 55203 случаи;
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- Винницкая область - 14 532 случая;
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- Волынская область - 20 150 случаев;
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- Днепропетровская область - 25 028 случаев;
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- Донецкая область - 18 790 случаев;
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- Житомирская область - 24 542 случая;
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- Закарпатская область - 20 463 случая;
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- Запорожская область - 21 481 случай;
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- Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
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- Киевская область - 27 347 случаев;
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- Кировоградская область - 3931 случай;
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- Луганская область - 5385 случаев;
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- Львовская область - 39 229 случаев;
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- Николаевская область - 13 769 случаев;
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- Одесская область - 35 440 случаев;
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- Полтавская область - 16 935 случаев;
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- Ровенская область - 26 442 случая;
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- Сумская область - 20 124 случая;
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- Тернопольская область - 24 552 случая;
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- Харьковская область - 49 618 случаев;
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- Херсонская область - 7946 случаев;
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- Хмельницкая область - 24 485 случаев;
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- Черкасская область - 15 759 случаев;
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- Черновицкая область - 29 612 случаев;
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- Черниговская область - 12 656 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в мире по состоянию на утро четверга, 19 ноября, COVID-19 заболело уже 56,1 млн человек, из них выздоровели 36,1 млн. Количество умерших возросло до 1,3 миллиона.
Согласно данным Worldmeter, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.