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У світі вже 56 млн інфікованих коронавірусом

У світі вже 56 млн інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже 56,1 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 56 187 563 людей, з них одужало 36 112 267. Кількість померлих зросла до 1 348 600.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (11 525 540), Індія (8 912 907), Бразилія (5 945 849), Франція (2 115 717), Росія (1 975 629), Іспанія (1 525 341) та Велика Британія (1 434 004).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (250 485), Бразилії (167 455), Індії (130 993) та Мексиці (99 528).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 570 153 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 112 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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