В мире уже 56 млн инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже 56,1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 56 187 563 человека, из них выздоровели 36 112 267. Количество умерших возросло до 1 348 600.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (11 525 540), Индия (8 912 907), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717), Россия (1 975 629), Испания (1 525 341) и Великобритания (1 434 004).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (250 485), Бразилии (167 455), Индии (130 993) и Мексике (99 528).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 570 153 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 112 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.