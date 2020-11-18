В Україні вже 570 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 496

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - близько 12,5 тисячі, що близько до антирекорду. При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.