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В Україні вже 570 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 496

В Україні вже 570 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 496

Київ • УНН

 • 24468 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - близько 12,5 тисячі, що близько до антирекорду. При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 668 осіб;
  • летальних випадків – 256;
  • одужало – 8 096 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 570 153 особи;
  • одужало – 259 079 осіб;
  • летальних випадків – 10 112;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях", - сказано у повідомленні голови МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 53 855 випадків;
  • Вінницька область – 14 306 випадків;
  • Волинська область – 19 648 випадків;
  • Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
  • Донецька область – 18 257 випадків;
  • Житомирська область – 23 988 випадків;
  • Закарпатська область – 20 146 випадків;
  • Запорізька область – 20 733 випадки;
  • Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
  • Київська область – 26 561 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 818 випадків;
  • Луганська область – 5 286 випадків;
  • Львівська область – 38 577 випадків;
  • Миколаївська область – 13 394 випадки;
  • Одеська область – 34 806 випадків;
  • Полтавська область – 16 418 випадків;
  • Рівненська область – 25 904 випадки;
  • Сумська область – 19 514 випадків;
  • Тернопільська область – 24 242 випадки;
  • Харківська область – 49 067 випадків;
  • Херсонська область – 7 624 випадки;
  • Хмельницька область – 23 952 випадки;
  • Черкаська область – 15 033 випадки;
  • Чернівецька область – 29 126 випадків;
  • Чернігівська область – 12 456 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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