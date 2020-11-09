Другий етап реагування: з понеділка всі планові операції та госпіталізації заборонені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - з понеділка всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Тільки що завершилось дві селекторні наради, одна – під керівництвом Президента України, інша – заступника керівника Офісу Президента з обласними державними адміністраціями. За результатами цих селекторних нарад прийнято рішення – Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби", - заявив головний санлікар.
З його слів, МОЗ продовжує розгортати і збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров’я, які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою.
"З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", - наголосив Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі.