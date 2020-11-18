В Украине уже 570 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 496
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1668 человек;
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- летальных случаев - 256;
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- выздоровели - 8096 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 570 153 человека;
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- выздоровели - 259 079 человек;
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- летальных исходов - 10 112;
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- проведения ПЦР-тестов - 4 022 283.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - говорится в сообщении главы Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 53855 случаев;
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- Винницкая область - 14 306 случаев;
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- Волынская область - 19 648 случаев;
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- Днепропетровская область - 23 900 случаев;
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- Донецкая область - 18 257 случаев;
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- Житомирская область - 23 988 случаев;
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- Закарпатская область - 20 146 случаев;
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- Запорожская область - 20 733 случая;
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- Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
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- Киевская область - 26 561 случай;
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- Кировоградская область - 3818 случаев;
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- Луганская область - 5286 случаев;
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- Львовская область - 38 577 случаев;
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- Николаевская область - 13394 случаи;
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- Одесская область - 34 806 случаев;
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- Полтавская область - 16 418 случаев;
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- Ровенская область - 25 904 случая;
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- Сумская область - 19 514 случаев;
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- Тернопольская область - 24 242 случая;
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- Харьковская область - 49 067 случаев;
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- Херсонская область - 7624 случая;
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- Хмельницкая область - 23952 случаи;
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- Черкасская область - 15 033 случая;
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- Черновицкая область - 29 126 случаев;
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- Черниговская область - 12 456 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.