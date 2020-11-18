В Украине уже 570 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 496

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.