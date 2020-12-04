В Украине уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 15 131
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине на 8:00 4 декабря зафиксировано уже 787 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 15 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020 года. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник", - написал Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1776 человек;
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- летальных случаев - 235;
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- выздоровели - 13 383 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 787 891 человек;
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- выздоровели - 397 809 человек;
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- летальных исходов - 13 195;
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- проведение ПЦР-тестов - 4 702 234.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 76750 случаев;
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- Винницкая область - 18 271 случай;
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- Волынская область - 25 465 случаев;
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- Днепропетровская область - 42224 случаи;
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- Донецкая область - 24 595 случаев;
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- Житомирская область - 31 183 случая;
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- Закарпатская область - 24 067 случаев;
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- Запорожская область - 34 721 случай;
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- Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
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- Киевская область - 41 415 случаев;
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- Кировоградская область - 5888 случаев;
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- Луганская область - 6726 случаев;
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- Львовская область - 48 819 случаев;
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- Николаевская область - 20 358 случаев;
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- Одесская область - 49 131 случай;
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- Полтавская область - 24 532 случая;
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- Ровенская область - 32 702 случая;
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- Сумская область - 32 080 случаев;
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- Тернопольская область - 29 007 случаев;
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- Харьковская область - 58 030 случаев;
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- Херсонская область - 11 398 случаев;
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- Хмельницкая область - 31 412 случаев;
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- Черкасская область - 25 492 случая;
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- Черновицкая область - 34 710 случаев;
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- Черниговская область - 20 327 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 65 132 317 человек, из них выздоровели 41 862 236. Количество умерших возросло до 1 504 443.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.