Пандемія: кількість померлих від COVID-19 у світі вже понад 1,5 мільйона

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 65 132 317 людей, з них одужало 41 862 236. Кількість померлих зросла до 1 504 443.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 124 678), Індія (9 534 964), Бразилія (6 487 084), Росія (2 354 934), Франція (2 310 271), Велика Британія (1 678 418), Іспанія (1 675 902), Італія (1 664 829), Аргентина (1 447 732), Колумбія (1 343 322), Мексика (1 133 613), Німеччина (1 128 742), Польща (1 028 610) та Іран (1 003 494).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (276 148), Бразилії (175 270) та Індії (138 648).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 772 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 14 496, кількість одужавших за добу — 15 372. За час пандемії в країні померли 12 960 людей, з них — 243 за минулу добу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.