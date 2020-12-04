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Пандемия: количество умерших от COVID-19 в мире уже более 1,5 миллиона

Пандемия: количество умерших от COVID-19 в мире уже более 1,5 миллиона

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 65 млн человек, более 1,5 млн — умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 65 132 317 человек, из них выздоровели 41 862 236. Количество умерших возросло до 1 504 443.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 124 678), Индия (9 534 964), Бразилия (6 487 084), Россия (2 354 934), Франция (2 310 271), Великобритания (1 678 418), Испания (1 675 902), Италия (1 664 829), Аргентина (1 447 732), Колумбия (1 343 322), Мексика (1 133 613), Германия (1 128 742), Польша (1 028 610) и Иран (1 003 494).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (276 148), Бразилии (175 270) и Индии (138 648).

Напомним, в Украине зафиксировано 772 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 14 496, количество выздоровевших за сутки — 15 372. За время пандемии в стране умерли 12 960 человек, из них — 243 за минувшие сутки.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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