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В Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496

Київ • УНН

 • 22652 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 3 грудня зафіксовано вже 772 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 14 тисяч, при цьому кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників", - повідомив міністр.

З його слів, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 739 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 15 372 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 772 760 осіб;
  • одужало – 384 426 осіб;
  • летальних випадків – 12 960;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - додав Степанов.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 75 376 випадків;
  • Вінницька область – 17 988 випадків;
  • Волинська область – 25 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
  • Донецька область – 24 175 випадків;
  • Житомирська область – 30 630 випадків;
  • Закарпатська область – 23 880 випадків;
  • Запорізька область – 33 615 випадків;
  • Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
  • Київська область – 40 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 701 випадок;
  • Луганська область – 6 610 випадків;
  • Львівська область – 48 144 випадки;
  • Миколаївська область – 19 894 випадки;
  • Одеська область – 47 920 випадків;
  • Полтавська область – 23 926 випадків;
  • Рівненська область – 32 223 випадки;
  • Сумська область – 31 184 випадки;
  • Тернопільська область – 28 673 випадки;
  • Харківська область – 57 267 випадків;
  • Херсонська область – 11 087 випадків;
  • Хмельницька область – 30 943 випадки;
  • Черкаська область – 24 776 випадків;
  • Чернівецька область – 34 432 випадки;
  • Чернігівська область – 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 64 447 657 людей, з них одужало 41 451 795. Кількість померлих зросла до 1 492 029.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. 

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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