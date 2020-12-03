Пандемія: на COVID-19 у світі захворіли майже 64,5 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 64 447 657 людей, з них одужало 41 451 795. Кількість померлих зросла до 1 492 029.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (13 919 431), Індія (9 499 413), Бразилія (6 436 650), Росія (2 327 105), Франція (2 275 677), Іспанія (1 665 775), Велика Британія (1 663 467), Італія (1 641 610), Аргентина (1 440 103), Колумбія (1 334 089), Мексика (1 133 613),Німеччина (1 117 953) та Польща (1 013 747).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (273 316), Бразилії (174 515), Індії (138 122) та Мексиці (107 565).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 758 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 13 141, при цьому кількість одужалих (13 882) за добу перевищує кількість захворілих.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.