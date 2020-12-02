В Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 141

"13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників", - повідомив Степанов.

З його слів, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 447 осіб;



летальних випадків – 169;



одужало – 13 882 особи;



здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 758 264 особи;



одужало – 369 054 особи;



летальних випадків – 12 717;



проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - додав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 74 012 випадків;



Вінницька область – 17 715 випадків;



Волинська область – 24 791 випадок;



Дніпропетровська область – 40 148 випадків;



Донецька область – 23 752 випадки;



Житомирська область – 30 233 випадки;



Закарпатська область – 23 646 випадків;



Запорізька область – 32 555 випадків;



Івано-Франківська область – 37 546 випадків;



Київська область – 39 503 випадки;



Кіровоградська область – 5 506 випадків;



Луганська область – 6 467 випадків;



Львівська область – 47 477 випадків;



Миколаївська область – 19 448 випадків;



Одеська область – 46 985 випадків;



Полтавська область – 23 291 випадок;



Рівненська область – 31 798 випадків;



Сумська область – 30 354 випадки;



Тернопільська область – 28 375 випадків;



Харківська область – 56 361 випадок;



Херсонська область – 10 659 випадків;



Хмельницька область – 30 228 випадків;



Черкаська область – 24 046 випадків;



Чернівецька область – 34 150 випадків;



Чернігівська область – 19 218 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 63 770 421 людина, з них одужало 40 954 635. Кількість померлих зросла до 1 478 923.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.