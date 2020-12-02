Пандемія: від COVID-19 у світі одужали майже 41 млн людей

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 63,7 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 63 770 421 людина, з них одужало 40 954 635. Кількість померлих зросла до 1 478 923.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (13 709 941), Індія (9 462 809), Бразилія (6 386 787), Росія (2 302 062), Франція (2 275 429), Іспанія (1 656 444), Велика Британія (1 647 230), а також Італія (1 620 901), Аргентина (1 432 570), Колумбія (1 324 792), Мексика (1 122 362) та Німеччина (1 085 765).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (270 509), Бразилії (173 817), Індії (137 621) та Мексиці (106 765).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 745 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 498. За минулу добу в країні одужали 10 023 особи, 221 людина померла.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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