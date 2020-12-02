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Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровели почти 41 млн человек

Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровели почти 41 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 63,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 63 770 421 человек, из них выздоровели 40 954 635. Количество умерших возросло до 1 478 923.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 709 941), Индия (9 462 809), Бразилия (6 386 787), Россия (2 302 062), Франция (2 275 429), Испания (1 656 444), Великобритания (1 647 230), а также Италия (1 620 901), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 085 765).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (270 509), Бразилии (173 817), Индии (137 621) и Мексике (106 765).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 498. За минувшие сутки в стране выздоровели 10 023 лица, 221 человек умер.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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