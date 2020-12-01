В Україні вже 745 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 498

"12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його словами, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 470 осіб;



летальних випадків – 221;



одужало – 10 023 особи;



здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 745 123 особи;



одужало – 355 172 особи;



летальних випадків – 12 548;



проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях", - додав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 72 277 випадків;



Вінницька область – 17 569 випадків;



Волинська область – 24 483 випадки;



Дніпропетровська область – 39 659 випадків;



Донецька область – 23 157 випадків;



Житомирська область – 30 100 випадків;



Закарпатська область – 23 438 випадків;



Запорізька область – 31 608 випадків;



Івано-Франківська область – 37 017 випадків;



Київська область – 38 528 випадків;



Кіровоградська область – 5 382 випадки;



Луганська область – 6 350 випадків;



Львівська область – 46 891 випадок;



Миколаївська область – 18 985 випадків;



Одеська область – 45 838 випадків;



Полтавська область – 22 763 випадки;



Рівненська область – 31 283 випадки;



Сумська область – 29 627 випадків;



Тернопільська область – 28 095 випадків;



Харківська область – 55 702 випадки;



Херсонська область – 10 371 випадок;



Хмельницька область – 29 751 випадок;



Черкаська область – 23 590 випадків;



Чернівецька область – 33 942 випадки;



Чернігівська область – 18 717 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 63 189 103 людини, з них одужало 40 476 138. Кількість померлих зросла до 1 466 762.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19. У Європі Україна на 8-у місці за поширенням і на 9-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.