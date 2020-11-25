"Найкращий метод": Степанов не виключає введення локдауну

“Введення будь-яких карантинних обмежень робиться з точки зору епідеміології й виходячи з цифр зростання. Зрозуміло, що ми дивимося й говоримо, що в нас таке може (бути - ред.). Може бути більш жорсткий карантин. І ми про це говоримо постійно. Зрозуміло, що з точки зору, знову ж таки, епідеміології, найкращий метод — це повне розірвання передачі хвороби на три тижні. Ми говоримо про три тижні й тоді ми можемо відчути ефект, який відчули європейські країни, які вже вводили такі обмеження”, - зазначив Степанов.

Міністр відзначив, що він говорить про “суто медичну сторону”, але є ще економічна сторона, яка, за словами Степанова, теж дуже важлива.

“І коли ми пропонуємо повний жорсткий карантин, то відразу є розрахунки Міністерства економіки, Мінфіну. Чи можемо ми це витримати. І намагаємося шукати баланс. Зрозуміло, що можуть бути обставини, які змусять нас це (повний локдаун — ред.) ввести суто з точки зору збереження нашого життя”, - підсумував урядовець.

Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.