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В Україні вже 661 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 882

В Україні вже 661 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 882

Київ • УНН

 • 30047 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 818 осіб;
  • летальних випадків – 229;
  • одужало – 8 420 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 661 858 осіб;
  • одужало – 307 778 осіб;
  • летальних випадків – 11 492;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), місті Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - повідомив він.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 62 620 випадків;
  • Вінницька область – 15 984 випадки;
  • Волинська область – 22 516 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
  • Донецька область – 20 868 випадків;
  • Житомирська область – 27 368 випадків;
  • Закарпатська область – 22 150 випадків;
  • Запорізька область – 26 328 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
  • Київська область – 33 262 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 557 випадків;
  • Луганська область – 5 793 випадки;
  • Львівська область – 42 874 випадки;
  • Миколаївська область – 16 229 випадків;
  • Одеська область – 39 742 випадки;
  • Полтавська область – 19 679 випадків;
  • Рівненська область – 28 860 випадків;
  • Сумська область – 24 811 випадків;
  • Тернопільська область – 26 329 випадків;
  • Харківська область – 52 538 випадків;
  • Херсонська область – 9 141 випадок;
  • Хмельницька область – 27 114 випадків;
  • Черкаська область – 19 826 випадків;
  • Чернівецька область – 32 067 випадків;
  • Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі виявлено вже 60,1 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 41,5 мільйона, летальних випадків - 1,4 мільйона. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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