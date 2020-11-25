В Украине уже 661 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 882
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - почти 14 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1818 человек;
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- летальных случаев - 229;
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- выздоровели - 8420 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 661 858 человек;
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- выздоровели - 307 778 человек;
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- летальных исходов - 11 492;
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- проведения ПЦР-тестов - 4324463.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), городе Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - сообщил он.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 62620 случаев;
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- Винницкая область - 15 984 случая;
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- Волынская область - 22 516 случаев;
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- Днепропетровская область - 31 861 случай;
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- Донецкая область - 20 868 случаев;
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- Житомирская область - 27 368 случаев;
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- Закарпатская область - 22 150 случаев;
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- Запорожская область - 26 328 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
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- Киевская область - 33262 случаи;
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- Кировоградская область - 4557 случаев;
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- Луганская область - 5793 случая;
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- Львовская область - 42 874 случая;
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- Николаевская область - 16 229 случаев;
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- Одесская область - 39742 случаи;
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- Полтавская область - 19 679 случаев;
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- Ровенская область - 28 860 случаев;
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- Сумская область - 24 811 случаев;
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- Тернопольская область - 26 329 случаев;
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- Харьковская область - 52 538 случаев;
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- Херсонская область - 9141 случай;
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- Хмельницкая область - 27 114 случаев;
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- Черкасская область - 19 826 случаев;
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- Черновицкая область - 32 067 случаев;
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- Черниговская область - 15 932 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире выявлено уже 60,1 млн больных COVID-19, из них выздоровели - 41,5 миллиона, летальных случаев - 1,4 миллиона. Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19 в мире.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.