Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 63 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 63 189 103 людини, з них одужало 40 476 138. Кількість померлих зросла до 1 466 762.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (13 536 216), Індія (9 431 691), Бразилія (6 335 878), Росія (2 275 936), Франція (2 275 016), Іспанія (1 648 187), Велика Британія (1 663 733), а також Італія (1 601 554), Аргентина (1 424 533), Колумбія (1 316 806), Мексика (1 107 071) та Німеччина (1 069 763).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (267 987), Бразилії (173 120), Індії (137 139) та Мексиці (105 655).

Нагадаємо, в Україні станом на 30 листопада зафіксовано 732 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 9 946. За минулу добу в країні 114 летальних випадків, одужала — 5 771 особа. За весь час пандемії в Україні одужали понад 345 тис. людей, летальних випадків — 12 327.

Як повыдомляв УНН, Кабінет міністрів України планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Проте міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня, а глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що в уряді ще немає фінальної моделі локдауну.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.