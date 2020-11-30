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Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня

Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня

Київ • УНН

 • 269436 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов негативно відповів на запитання, чи відповідає дійсності інформація про запровадження локдану з 23 грудня до 15 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Україна 24.

“Ні, не відповідає. У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження. Але з одним "але". Дуже важливо, щоб ці обмеження виконувалися з початку до кінця. Ми пам'ятаємо, що було багато порушень. І він спрацював, але недостатньо ефективно, як ми розраховували", — сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що погоджено впровадження тотального карантину з 23 грудня до 15 січня.

Зазначається, що запровадження жорсткого карантину буде залежати від певних чинників.

“Тепер стосовно наступних показників, у зв'язку з чим ми будемо пропонувати уряду ввести жорсткий карантин. Це все підпорядковано одному показнику — навантаженню на нашу медичну систему. Це здатність системи надати допомогу всім без винятку. Зараз у нас по країні неоднорідна ситуація. Є регіони, де більше навантаження, є де менше. Але все одно є певне зростання по всій території країни. Додаються ліжка, кисень, ця робота триває", — додав міністр.

Він зазначив, що впровадження будь-якого жорсткого карантину на всій території буде виходити з цих медичних показників — навантаження на систему.

"Від 25 до 35 тисяч хворих на добу може дати зростання кількості госпіталізованих, і ми будемо мати підстави запропонувати введення жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така кількість мала бути 1 грудня, але її не було. Ми бачимо, що таке зростання може бути впродовж грудня", — сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 732 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 946.

Також нагадаємо, керівництво держави обговорює доцільність запровадження локдауну.

У парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Українські Національні Новини

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