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Степанов опроверг введение локдауна с 23 декабря

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отрицательно ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о введении локдана с 23 декабря по 15 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украине 24.

"Нет, не отвечает. У нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика. У нас был адаптивный карантин, мы его ввели летом, и он у нас действовал до 9 ноября. Это понятное решение, я был одним из авторов, когда в зависимости от ситуации в регионах есть определенные ограничения. Но с одним "но". Очень важно, чтобы эти ограничения выполнялись с начала до конца. Мы помним, что было много нарушений. И он сработал, но недостаточно эффективно, как мы рассчитывали", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что согласовано внедрение тотального карантина с 23 декабря по 15 января.

Отмечается, что введение жесткого карантина будет зависеть от определенных факторов.

"Теперь относительно следующих показателей, в связи с чем мы будем предлагать правительству ввести жесткий карантин. Это все подчинено одному показателю - нагрузке на нашу медицинскую систему. Это способность системы оказать помощь всем без исключения. Сейчас у нас по стране неоднородная ситуация. Есть регионы, где большая нагрузка, есть где меньше. Но все равно есть определенный рост по всей территории страны. Добавляются кровати, кислород, эта работа продолжается", - добавил министр.

Он отметил, что внедрение любого жесткого карантина на всей территории будет исходить из этих медицинских показателей - нагрузки на систему.

"От 25 до 35 тыс. больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было. Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 732 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9946.

Также напомним, руководство государства обсуждает целесообразность введения локдауна.

В парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

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