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В Україні вже 732 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 946

В Україні вже 732 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 946

Київ • УНН

 • 24915 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 161 особу;
  • летальних випадків – 114;
  • одужало – 5 771 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 732 625 осіб;
  • одужало – 345 149 осіб;
  • летальних випадків – 12 327;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 70 478 випадків;
  • Вінницька область – 17 405 випадків;
  • Волинська область – 24 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
  • Донецька область – 22 807 випадків;
  • Житомирська область – 29 911 випадків;
  • Закарпатська область – 23 193 випадки;
  • Запорізька область – 30 875 випадків;
  • Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
  • Київська область – 37 687 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 286 випадків;
  • Луганська область – 6 274 випадки;
  • Львівська область – 46 078 випадків;
  • Миколаївська область – 18 535 випадків;
  • Одеська область – 44 949 випадків;
  • Полтавська область – 22 055 випадків;
  • Рівненська область – 30 956 випадків;
  • Сумська область – 28 831 випадок;
  • Тернопільська область – 27 849 випадків;
  • Харківська область – 55 341 випадок;
  • Херсонська область – 10 149 випадків;
  • Хмельницька область – 29 577 випадків;
  • Черкаська область – 22 924 випадки;
  • Чернівецька область – 33 732 випадки;
  • Чернігівська область – 18 375 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 62 677 879 людей, з них одужало 40 076 403. Кількість померлих зросла до 1 458 587.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 23-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. 

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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