Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже 40 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на ранок понеділка у світі від інфекції, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, одужало вже 40 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 62 677 879 людей, з них одужало 40 076 403. Кількість померлих зросла до 1 458 587.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (13 378 846), Індія (9 392 919), Бразилія (6 314 740), Франція (2 270 573), Росія (2 249 890), Іспанія (1 628 208), Велика Британія (1 621 305), а також Італія (1 585 178).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (266 838), Бразилії (172 833), Індії (136 696) та Мексиці (105 459).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 12 213 — летальні.