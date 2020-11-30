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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 28755 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 47528 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 61165 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 75087 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109766 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112646 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125105 просмотра

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От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 40 млн человек

От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 40 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13021 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже 40 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 62 677 879 человек, из них выздоровели 40 076 403. Количество умерших возросло до 1 458 587.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 378 846), Индия (9 392 919), Бразилия (6 314 740), Франция (2 270 573), Россия (2 249 890), Испания (1 628 208), Великобритания (1 621 305), а также Италия (1 585 178).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (266 838), Бразилии (172 833), Индии (136 696) и Мексике (105 459).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 213 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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