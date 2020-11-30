Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 40 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже 40 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 62 677 879 человек, из них выздоровели 40 076 403. Количество умерших возросло до 1 458 587.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 378 846), Индия (9 392 919), Бразилия (6 314 740), Франция (2 270 573), Россия (2 249 890), Испания (1 628 208), Великобритания (1 621 305), а также Италия (1 585 178).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (266 838), Бразилии (172 833), Индии (136 696) и Мексике (105 459).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 213 — летальные.