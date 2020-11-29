В Україні вже 722 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 978

“12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників”, — написав Степанов.
Також за минулу добу було:
▪️госпіталізовано — 1 561 особа;
▪️летальних випадків — 120;
▪️одужало — 4 243 особи;
▪️здійснено тестувань за добу — 49 180 (зокрема методом ПЛР — 39 233, методом ІФА — 9 947).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 722 679 осіб;
— одужало — 339 378 осіб;
— летальних випадків — 12 213;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 502 482.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях”, — повідомив очільник МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 69 018 випадків;
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- Вінницька область — 17 272 випадки;
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- Волинська область — 23 905 випадків;
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- Дніпропетровська область — 37 651 випадок;
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- Донецька область — 22 602 випадки;
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- Житомирська область — 29 590 випадків;
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- Закарпатська область — 23 065 випадків;
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- Запорізька область — 30 150 випадків;
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- Івано-Франківська область — 35 930 випадків;
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- Київська область — 36 996 випадків;
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- Кіровоградська область — 5 085 випадків;
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- Луганська область — 6 239 випадків;
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- Львівська область — 45 636 випадків;
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- Миколаївська область — 18 173 випадки;
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- Одеська область — 44 131 випадок;
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- Полтавська область — 21 779 випадків;
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- Рівненська область — 30 807 випадків;
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- Сумська область — 28 185 випадків;
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- Тернопільська область — 27 662 випадки;
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- Харківська область — 55 221 випадок;
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- Херсонська область — 10 009 випадків;
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- Хмельницька область — 29 419 випадків;
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- Черкаська область — 22 529 випадків;
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- Чернівецька область — 33 512 випадків;
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- Чернігівська область — 18 113 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився “карантином вихідного дня” — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем’єр Денис Шмигаль раніше заявляв водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.