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В Україні вже 722 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 978

В Україні вже 722 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 978

Київ • УНН

 • 25153 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 29 листопада зафіксовано вже 722 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — майже 13 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників”, — написав Степанов.

Також за минулу добу було:

▪️госпіталізовано — 1 561 особа;
▪️летальних випадків — 120;
▪️одужало — 4 243 особи;
▪️здійснено тестувань за добу — 49 180 (зокрема методом ПЛР — 39 233, методом ІФА — 9 947).

За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 722 679 осіб;
— одужало — 339 378 осіб;
— летальних випадків — 12 213;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 502 482.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях”, — повідомив очільник МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 69 018 випадків;
  • Вінницька область — 17 272 випадки;
  • Волинська область — 23 905 випадків;
  • Дніпропетровська область — 37 651 випадок;
  • Донецька область — 22 602 випадки;
  • Житомирська область — 29 590 випадків;
  • Закарпатська область — 23 065 випадків;
  • Запорізька область — 30 150 випадків;
  • Івано-Франківська область — 35 930 випадків;
  • Київська область — 36 996 випадків;
  • Кіровоградська область — 5 085 випадків;
  • Луганська область — 6 239 випадків;
  • Львівська область — 45 636 випадків;
  • Миколаївська область — 18 173 випадки;
  • Одеська область — 44 131 випадок;
  • Полтавська область — 21 779 випадків;
  • Рівненська область — 30 807 випадків;
  • Сумська область — 28 185 випадків;
  • Тернопільська область — 27 662 випадки;
  • Харківська область — 55 221 випадок;
  • Херсонська область — 10 009 випадків;
  • Хмельницька область — 29 419 випадків;
  • Черкаська область — 22 529 випадків;
  • Чернівецька область — 33 512 випадків;
  • Чернігівська область — 18 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився “карантином вихідного дня” — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем’єр Денис Шмигаль раніше заявляв водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.

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