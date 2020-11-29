В Украине уже 722 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 978

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине на 8:00 29 ноября зафиксировано уже 722 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - почти 13 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников”, — написал Степанов.

Также за минувшие сутки было:

▪️ госпитализирован — 1561 человек;
▪️ летальных случаев — 120;
▪️ выздоровело — 4243 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).

За все время пандемии в Украине:
— заболело — 722 679 человек;
— выздоровели — 339 378 человек;
— летальных случаев — 12 213;
— проведения ПЦР-тестов — 4 502 482.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях”, — сообщил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев — 69 018 случаев;
  • Винницкая область — 17 272 случая;
  • Волынская область — 23 905 случаев;
  • Днепропетровская область — 37 651 случай;
  • Донецкая область — 22602 случаи;
  • Житомирская область — 29 590 случаев;
  • Закарпатская область — 23 065 случаев;
  • Запорожская область — 30 150 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;
  • Киевская область — 36 996 случаев;
  • Кировоградская область — 5085 случаев;
  • Луганская область — 6239 случаев;
  • Львовская область — 45 636 случаев;
  • Николаевская область — 18 173 случаи;
  • Одесская область — 44 131 случай;
  • Полтавская область — 21 779 случаев;
  • Ровенская область — 30 807 случаев;
  • Сумская область — 28 185 случаев;
  • Тернопольская область — 27 662 случая;
  • Харьковская область — 55 221 случай;
  • Херсонская область — 10 009 случаев;
  • Хмельницкая область — 29 419 случаев;
  • Черкасская область — 22 529 случаев;
  • Черновицкая область — 33 512 случаев;
  • Черниговская область — 18 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось “карантином выходного дня” — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен ли локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

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