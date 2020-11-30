В Украине уже 732 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9 946
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине на 8:00 30 ноября зафиксировано уже 732 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 30 ноября 2020 года. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 1161 человека;
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- летальных случаев - 114;
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- выздоровели - 5771 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5611).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 732 625 человек;
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- выздоровели - 345 149 человек;
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- летальных исходов - 12 327;
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- проведение ПЦР-тестов - 4528772.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - отметил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 70478 случаев;
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- Винницкая область - 17 405 случаев;
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- Волынская область - 24 135 случаев;
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- Днепропетровская область - 38 789 случаев;
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- Донецкая область - 22 807 случаев;
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- Житомирская область - 29 911 случаев;
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- Закарпатская область - 23 193 случая;
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- Запорожская область - 30 875 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
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- Киевская область - 37 687 случаев;
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- Кировоградская область - 5286 случаев;
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- Луганская область - 6274 случая;
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- Львовская область - 46 078 случаев;
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- Николаевская область - 18 535 случаев;
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- Одесская область - 44 949 случаев;
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- Полтавская область - 22 055 случаев;
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- Ровенская область - 30 956 случаев;
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- Сумская область - 28 831 случай;
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- Тернопольская область - 27 849 случаев;
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- Харьковская область - 55 341 случай;
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- Херсонская область - 10 149 случаев;
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- Хмельницкая область - 29 577 случаев;
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- Черкасская область - 22 924 случая;
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- Черновицкая область - 33732 случаи;
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- Черниговская область - 18 375 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 62 677 879 человек, из них выздоровели 40 076 403. Количество умерших возросло до 1 458 587.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 23-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.