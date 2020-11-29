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Кабмін планує ввести тритижневий локдаун з 24 грудня - Дубінський

Кабмін планує ввести тритижневий локдаун з 24 грудня - Дубінський

Київ • УНН

 • 138370 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Про це написав народний депутат Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", - написав нардеп.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не має працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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