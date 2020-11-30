Офіс Президента: керівництво держави обговорює доцільність запровадження локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада, Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну прогнози розвитку епідемічної ситуації і визначиться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Сьогодні представники Кабінету міністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції, зокрема Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню”, — йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
За словами Володимира Зеленського, треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка.
“Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров’я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути”, — зазначив Президент.
Вказано, що також були обговорені останні дані щодо розвитку подій.
“Було повідомлено, що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада”, — цитує пресслужба слова міністра охорони здоров’я Максим Степанов.
Також повідомляється, що голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про вірогідність введення тотального “локдауну”.
Раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.